Ким Мин Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»

Центральный защитник Ким Мин Джэ успешно завершил медосмотр в мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось поставить свою подпись под документами для трансфера.

Напомним, сумма сделки должна составить в районе 45 миллионов евро. «Бавария» заплатит эти деньги в качестве отступных, которые прописаны в контракте корейца с «Наполи».

В своём единственном сезоне за «партенопеи» Ким Мин Джэ выиграл с командой чемпионат Италии, зарекомендовав себя как одного из лучших центральных защитников в Серии А. Игрок ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», но «Бавария» действовала быстрее.