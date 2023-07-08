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Ким Мин Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»

08 Июля 2023 • 12:59 Комментировать

Центральный защитник Ким Мин Джэ успешно завершил медосмотр в мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось поставить свою подпись под документами для трансфера.

Напомним, сумма сделки должна составить в районе 45 миллионов евро. «Бавария» заплатит эти деньги в качестве отступных, которые прописаны в контракте корейца с «Наполи».

В своём единственном сезоне за «партенопеи» Ким Мин Джэ выиграл с командой чемпионат Италии, зарекомендовав себя как одного из лучших центральных защитников в Серии А. Игрок ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», но «Бавария» действовала быстрее.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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