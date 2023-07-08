«Ювентус» хочет усилить защиту игроком из Бундеслиги

Центральный защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос попал в сферу интересов «Ювентуса».

Недавно пришедший в туринский клуб спортивный директор Кристиано Джунтоли сходу обозначил необходимость усиления ряда позиций, в числе которых и центр обороны. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, в списке подходящих кандидатур оказался 25-летний Мавропанос, чей контракт со «Штутгартом» рассчитан до 2025 года. Считается, что грек имеет данные для повторения пути Кима Мин Джэ, который провёл впечатляющий дебютный сезон в Серии А после прихода в «Наполи».

Трансферная стоимость Константиноса Мавропаноса оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.