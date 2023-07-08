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«Ювентус» хочет усилить защиту игроком из Бундеслиги

08 Июля 2023 • 02:32 Комментировать
Штутгарт
...
Бохум
19.08 16:30

Центральный защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос попал в сферу интересов «Ювентуса».

Недавно пришедший в туринский клуб спортивный директор Кристиано Джунтоли сходу обозначил необходимость усиления ряда позиций, в числе которых и центр обороны. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, в списке подходящих кандидатур оказался 25-летний Мавропанос, чей контракт со «Штутгартом» рассчитан до 2025 года. Считается, что грек имеет данные для повторения пути Кима Мин Джэ, который провёл впечатляющий дебютный сезон в Серии А после прихода в «Наполи». 

Трансферная стоимость Константиноса Мавропаноса оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Константинос Мавропанос Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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