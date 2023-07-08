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«Айнтрахт» намерен удержать Коло-Муани, на которого претендуют топ-клубы слухи

08 Июля 2023 • 00:25 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Дармштадт
19.08 16:30

Нападающий Рандаль Коло-Муани может остаться в «Айнтрахте», несмотря на интерес многочисленных грандов.

Среди претендентов на француза назывались «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Наполи» и другие клубы. По информации издания TMW, «Айнтрахт» решительно намерен удержать свою звезду ещё на один сезон. Франкфуртский клуб планирует отвергать все предложения, если таковые поступят.

Действующий контракт Рандаля Коло-Муани рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро. В минувшей кампании 24-летний футболист отметился 23 забитыми мячами и 17 ассистами в 46 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР ДАРМШТАДТ
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