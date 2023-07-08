Нападающий Рандаль Коло-Муани может остаться в «Айнтрахте», несмотря на интерес многочисленных грандов.

Среди претендентов на француза назывались «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Наполи» и другие клубы. По информации издания TMW, «Айнтрахт» решительно намерен удержать свою звезду ещё на один сезон. Франкфуртский клуб планирует отвергать все предложения, если таковые поступят.

Действующий контракт Рандаля Коло-Муани рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро. В минувшей кампании 24-летний футболист отметился 23 забитыми мячами и 17 ассистами в 46 матчах.