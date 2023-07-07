«Аталанта» подписала защитника «Байера»

Итальянская «Аталанта» объявила о своём очередном трансфере. Команда Джан Пьеро Гасперини усилилась крайним защитником Митчелом Баккером, который прибыл из леверкузенского «Байера».

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что Баккер обошёлся «Аталанте» в 10 миллионов евро. Ещё один миллион «Байер» в будущем может получить в виде бонусов. Футболист подписал контракт сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что Баккер будет зарабатывать в «Аталанте» 2,2 миллиона евро в год. 23-летний левый защитник ранее также успел поиграть во Франции за «ПСЖ». В прошлом сезоне он отметился за «Байер» тремя голами и двумя ассистами в Бундеслиге.