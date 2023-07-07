Джэ прошёл часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ прошел большую часть медицинского обследования перед трансфером в мюнхенскую «Баварию». Об этом отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, 26-летний корейский футболист в ближайшее время заключит с немецким грандом трудовое соглашение. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Добавим, что по итогам минувшей кампании «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Бундеслиги.