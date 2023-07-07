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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джэ прошёл часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

07 Июля 2023 • 12:36 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ прошел большую часть медицинского обследования перед трансфером в мюнхенскую «Баварию». Об этом отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, 26-летний корейский футболист в ближайшее время заключит с немецким грандом трудовое соглашение. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Добавим, что по итогам минувшей кампании «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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