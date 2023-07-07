Блинд переходит в испанский клуб

33-летний нидерландский защитник Дэйли Блинд, покинувший мюнхенскую «Баварию», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, в услугах опытного футболиста заинтересована «Жирона». Испанский клуб готов подписать Блинда, находящегося сейчас в статусе свободного агента. В ближайшие дни Дэйли пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение.

Прошлый сезон защитник начинал в «Аяксе», а в зимнее трансферное окно присоединился к «Баварии». За мюнхенскую команду он провел четыре матча в Бундеслиге.