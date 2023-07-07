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Внук Франца Беккенбауэра завершил профессиональную карьеру в 22 года

07 Июля 2023 • 02:16 Комментировать (1)

Внук легендарного Франца Беккенбауэра, Лука, решил завершить свою игровую карьеру в 22 года. Причина - последствия заболевания COVID-19. Он заболел в конце прошлого, 2022 года. Выступал Лука в четвертой по силе лиге немецкого футбола, но свой последний матч провел, напомним, пятого ноября.

- Даже сейчас, спустя девять месяцев, я не могу заниматься спортом в должной мере. Здоровье должно быть приоритетом. Я хотел бы вернуться к своим прежним кондициям. Но для этого надо начать все с начала, - заявил внук Франца Беккенбауэра в интервью TZ.

Лука решил еще какое-то время поиграть на любительском уровне в «MTV Мюнхен».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр Лука Беккенбауэр
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Июля 2023 в 02:21
Какой ковид? Просто бездарный игрок вот и все..
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