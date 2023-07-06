Ройс откажется от капитанской повязки в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в новом сезоне Бундеслиги откажется от капитанской повязки. Об этом сам футболист сообщил в соцсетях, пояснив, что решение было принято во время отпуска.

«Для меня было большой честью носить её пять лет», - сказал немецкий футболист.

Напомним, что в минувшем сезоне «Боруссия» Ройса в очередной раз проиграла борьбу за чемпионство в Германии «Баварии». Ройс выступает в составе «шмелей» уже на протяжении 11 лет карьеры.

В первом туре нового сезона клуб Ройса примет дома «Кёльн».

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