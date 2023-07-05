Франкфуртский «Айнтрахт» бесплатно усилился опорным полузащитником «Кёльна» Эльесом Схири. О сделке сообщает пресс-служба «орлов».

Схири – тунисский футболист, в основном выступающий на позиции опорного полузащитника, однако он может сыграть и в центре полузащиты. В «Кёльне» 28-летний игрок провёл четыре последних года карьеры, родным клубом для футболиста является французский «Монпелье».

В сезоне минувшем был одним из игроков основы «козлов», всего на его счету 32 матча в Бундеслиге, семь забитых голов и ассист. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.