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Франкфуртский «Айнтрахт» подписал опорника «Кёльна» официально

05 Июля 2023 • 23:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Дармштадт
19.08 16:30

Франкфуртский «Айнтрахт» бесплатно усилился опорным полузащитником «Кёльна» Эльесом Схири. О сделке сообщает пресс-служба «орлов».

Схири – тунисский футболист, в основном выступающий на позиции опорного полузащитника, однако он может сыграть и в центре полузащиты. В «Кёльне» 28-летний игрок провёл четыре последних года карьеры, родным клубом для футболиста является французский «Монпелье». 

В сезоне минувшем был одним из игроков основы «козлов», всего на его счету 32 матча в Бундеслиге, семь забитых голов и ассист. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Кёльн трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Эльес Схири
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