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Хофманн покинул мёнхенгладбахскую «Боруссию» спустя 7 лет — нападающий перешёл в «Байер» официально

05 Июля 2023 • 15:17 Комментировать

Немецкий нападающий Йонас Хофманн перебрался из «Боруссии» в «Байер». Об этом клуб из Мёнхенгладбаха сообщил на своем официальном сайте. Стоимость сделки составила десять миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

30-летний вингер выступал на «Боруссию» с 2016 года. За это время он принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил 48 голов и стал автором 51 ассиста.

Напомним, по итогам чемпионата Германии – 2022/23 «Боруссия» заняла десятую строчку, а «Байер» финишировал на шестой позиции. Старт нового сезона запланирован на 18 августа.

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