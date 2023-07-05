Немецкий нападающий Йонас Хофманн перебрался из «Боруссии» в «Байер». Об этом клуб из Мёнхенгладбаха сообщил на своем официальном сайте. Стоимость сделки составила десять миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

30-летний вингер выступал на «Боруссию» с 2016 года. За это время он принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил 48 голов и стал автором 51 ассиста.

Напомним, по итогам чемпионата Германии – 2022/23 «Боруссия» заняла десятую строчку, а «Байер» финишировал на шестой позиции. Старт нового сезона запланирован на 18 августа.