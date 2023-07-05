Ким Мин Джэ сегодня должен пройти первую часть своего медосмотра в «Баварии»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близится к завершению своего трансфера в мюнхенскую «Баварию». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что сегодня кореец должен пройти первую часть своего медосмотра.

Сообщается, что процедура будет проходить не в Мюнхене. О месте проведения пока неизвестно. Источник напоминает, что Ким Мин Джэ должен подписать с «Баварией» пятилетний контракт.

Ранее кореец был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, но гонку за футболистом выиграла именно «Бавария». Сумма трансфера составит 45 миллионов евро, которая была прописана в качестве отступных в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи».