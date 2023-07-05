4 турецких клуба хотят подписать Лунёва

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв находится в сфере интересов ряда клубов. Об этом рассказал футбольный юрист Антон Смирнов.

«Есть интерес от четырех турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Из России тоже есть варианты, но в приоритет ставим Европу», - передает слова Смирнова издание «РБ Спорт».

Лунёв сейчас находится в статусе свободного агента. В конце июня у 31-летнего вратаря истек срок действия контракта с «Байером». В минувшем сезоне Бундеслиги Андрей провел всего один поединок и пропустил два мяча.