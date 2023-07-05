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Мане, скорее всего, покинет «Баварию» этим летом

05 Июля 2023 • 13:32 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане близок к уходу из команды в это трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, ожидается, что сенегалец действительно покинет команду Томаса Тухеля этим летом.

Напомним, Мане провёл в «Баварии» всего год после своего трансфера из «Ливерпуля», но не смог оправдать ожидания руководства мюнхенцев. Теперь футболиста хотят продать за выгодную цену.

Ранее сообщалось, что к Садио серьёзный интерес проявляют клубы из Саудовской Аравии. Среди таких команды числится и «Аль-Ахли» Джидда, куда недавно перешёл бывший одноклубник Мане по «Ливерпулю» Роберто Фирмино.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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