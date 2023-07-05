Нападающий Тиагу Томаш, права на которого принадлежали лиссабонскому «Спортингу», продолжит карьеру в чемпионате Германии. 21-летний форвард стал игроком «Вольфсбурга».

Как информирует пресс-служба «волков», контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до середины 2027 года. За «Вольфсбург» он будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне португалец выступал за «Штутгарт» на правах аренды. Томаш сыграл 27 поединков в Бундеслиге, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Вольфсбург» финишировал на восьмом месте в таблице.