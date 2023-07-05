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Мане и Фирмино могут воссоединиться в Саудовской Аравии

05 Июля 2023 • 11:45 Комментировать

В своё время Садио Мане и Роберто Фирмино наводили шороху в атаке «Ливерпуля». Теперь этот дуэт игроков может воссоединиться в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Мане интересен клубу «Аль-Ахли», куда уже перебрался Фирмино.

Ранее слухи связывали Садио Мане с другими саудовскими клубами – с клубами «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 31-летнего Садио Мане в 25 миллионов евро. С сезона 2022/2023 сенегалец выступает за мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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