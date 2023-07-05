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«Бавария» в ближайшие дни проведёт переговоры по трансферу Мамардашвили

05 Июля 2023 • 10:50 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» в ближайшие дни планирует начать конкретные переговоры по трансферу голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили. По информации от журналиста Фабрицио Романо, диалог между клубами начнётся в ближайшие дни.

Источник сообщает, что сам Мамардашвили открыт к переходу в «Баварию», несмотря на то, что при Мануэле Нойере ему вряд ли светит место в основном составе. Напомним, запасной голкипер Янн Зоммер планирует покинуть клуб в это трансферное окно, так как не хочет сидеть на скамейке.

Ранее Мамардашвили также связывали с лондонским «Челси», но интерес «пенсионеров» к грузину пока охладел.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бавария Георгий Мамардашвили трансферы футбола - лето 2023
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