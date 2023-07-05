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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» усилится полузащитником «Ювентуса»

05 Июля 2023 • 07:32 Комментировать

24-летний американский полузащитник Уэстон Маккенни близок к уходу из туринского «Ювентуса». Футболист может перебраться в чемпионат Германии, где заинтересованность в его услугах проявляет дортмундская «Боруссия», об этом рапортует ESPN. Стороны уже ведут переговоры.

Напомним, что трудовое соглашение Уэстона со «старой синьорой» рассчитано до середины 2025 года. В минувшем сезоне американец выступал на правах аренды за «Лидс». В прошедшем розыгрыше АПЛ полузащитник провел 19 матчей, в которых сделал один ассист и получил семь желтых карточек. Его трансферный ценник составляет 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2023
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