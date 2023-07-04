Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили скоро может пополнить состав «Баварии».

По информации журналиста Дачи Цурцумия, на данный момент грузинский футболист находится в Мюнхене вместе со своим агентом. Ранее сообщалось, что Мамардашвили попал в шорт-лист «Баварии», однако 22-летний вратарь не является приоритетным вариантом для клуба.

В прошлом сезоне Мамардашвили принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря с «Валенсией» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 25 млн евро.