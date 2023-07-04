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Мамардашвили вместе с агентом прибыл в Мюнхен слухи

04 Июля 2023 • 20:16 Комментировать

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили скоро может пополнить состав «Баварии».

По информации журналиста Дачи Цурцумия, на данный момент грузинский футболист находится в Мюнхене вместе со своим агентом. Ранее сообщалось, что Мамардашвили попал в шорт-лист «Баварии», однако 22-летний вратарь не является приоритетным вариантом для клуба.

В прошлом сезоне Мамардашвили принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря с «Валенсией» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бавария Георгий Мамардашвили трансферы футбола - лето 2023
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