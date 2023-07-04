Аррибас изучается представителями дортмундской «Боруссии»

Полузащитник мадридского «Реала» Серхио Аррибас может продолжить карьеру в топ-клубе немецкой Бундеслиги.

По информации журналиста Флориана Плеттенбернга, футболист «сливочных» находится в трансферном списке дортмундской «Боруссии», руководство которой высоко оценивает Аррибаса. Сообщается, что сейчас Серхио не является главной трансферной целью «шмелей», однако его активно изучают представители немецкого коллектива.

Контракт Аррибаса с мадридцами рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока «Реала» в три с половиной миллиона евро.