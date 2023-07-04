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Чемпионат Германии. Бундеслига

Аррибас изучается представителями дортмундской «Боруссии»

04 Июля 2023 • 19:10 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
19.08 16:30

Полузащитник мадридского «Реала» Серхио Аррибас может продолжить карьеру в топ-клубе немецкой Бундеслиги.

По информации журналиста Флориана Плеттенбернга, футболист «сливочных» находится в трансферном списке дортмундской «Боруссии», руководство которой высоко оценивает Аррибаса. Сообщается, что сейчас Серхио не является главной трансферной целью «шмелей», однако его активно изучают представители немецкого коллектива.

Контракт Аррибаса с мадридцами рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока «Реала» в три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Серхио Аррибас
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