Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» отправил второе предложение по Гертрёйде слухи

04 Июля 2023 • 17:44 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
04.08 21:00

Руководство «РБ Лейпциг» продолжает изучать возможность подписания защитника «Фейеноорда» Лютсарела Гертрёйды.

По информации издания AD, боссы «быков» отправили новому чемпиону Нидерландов второе предложение в размере 20 миллионов евро. Ранее «красно-белые» отказались от первой заявки немецкого клуба, поскольку наставник команды Арне Слот намерен сохранить основной состав для защиты титула Эредивизие и выступления в Лиге чемпионов. Отметим, что недавно капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю перехал в «Бенфику».

В 30 матчах в рамках чемпионата Нидерландов Гертрёйда забил три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Лютсарел Гертрёйда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕЙЕНООРД ПСВ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
19:41 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо не перейдёт в «Баварию» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
Робин Кох выбрал франкфуртский «Айнтрахт»
19:10 · Германия. Бундеслига
Аррибас изучается представителями дортмундской «Боруссии»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустит Джаку до трансфера Райса слухи
17:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» отправил второе предложение по Гертрёйде слухи
16:25 · Германия. Бундеслига
​Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак» бывшую звезду «Ливерпуля»
14:40 · Англия. Премьер-лига
​Мюллер ответил на вопрос о Кейне
14:31 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» интересен грузинский футболист
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» ведёт активные переговоры со звёздным форвардом АПЛ
08:18 · Германия. Бундеслига
«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника
01:14 · Германия. Бундеслига
Забитцер может продолжить карьеру в Турции слухи
03 Июля
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола
22:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кефрена Тюрама
21:52 · Германия. Бундеслига
Нмеча прокомментировал переход в новый клуб
21:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн решил, где хочет продолжить карьеру 2
Все новости
Рекомендуем