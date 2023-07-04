Руководство «РБ Лейпциг» продолжает изучать возможность подписания защитника «Фейеноорда» Лютсарела Гертрёйды.

По информации издания AD, боссы «быков» отправили новому чемпиону Нидерландов второе предложение в размере 20 миллионов евро. Ранее «красно-белые» отказались от первой заявки немецкого клуба, поскольку наставник команды Арне Слот намерен сохранить основной состав для защиты титула Эредивизие и выступления в Лиге чемпионов. Отметим, что недавно капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю перехал в «Бенфику».

В 30 матчах в рамках чемпионата Нидерландов Гертрёйда забил три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.