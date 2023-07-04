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​Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак» бывшую звезду «Ливерпуля»

04 Июля 2023 • 16:25 Комментировать

Стивен Джеррард на днях возглавил саудовский «Аль-Иттифак». Теперь клуб будет стараться радовать молодого тренера на трансферном рынке. Как сообщает Bild, Джеррард хочет подписать в свою команду вингера Садио Мане из «Баварии». Отмечается, что Джеррард и Мане знают друг друга.

В то же время видеть Мане в своих рядах хочет ещё один клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», за который играет звёздный Криштиану Роналду.

Мане выступает за «Баварию» с лета прошлого года после трансфера из «Ливерпуля». Авторитетный портал transfermarkt оценивает 31-летнего сенегальского футболиста в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Стивен Джеррард Садио Мане Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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