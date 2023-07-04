​Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак» бывшую звезду «Ливерпуля»

Стивен Джеррард на днях возглавил саудовский «Аль-Иттифак». Теперь клуб будет стараться радовать молодого тренера на трансферном рынке. Как сообщает Bild, Джеррард хочет подписать в свою команду вингера Садио Мане из «Баварии». Отмечается, что Джеррард и Мане знают друг друга.

В то же время видеть Мане в своих рядах хочет ещё один клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», за который играет звёздный Криштиану Роналду.

Мане выступает за «Баварию» с лета прошлого года после трансфера из «Ливерпуля». Авторитетный портал transfermarkt оценивает 31-летнего сенегальского футболиста в 25 миллионов евро.