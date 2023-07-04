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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«ПСЖ» готовит 80 млн евро на сменщика Мбаппе

04 Июля 2023 • 15:13 Комментировать

Неопределённость с будущим Килиана Мбаппе вынуждает «ПСЖ» выходить на трансферный рынок в поиске нападающего. В сфере интересов гранда Лиги 1 находится Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта».

Как сообщает Bild, «ПСЖ» уже начал переговоры по Коло-Муани и может предложить за 24-летнего игрока 80 миллионов евро.

Тем не менее, «Айнтрахт» оценивает Коло-Муани в 90 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан ещё на четыре сезона, то есть позиция немецкого клуба в переговорах является сильной.

Стоит сказать, что Рандаль Коло-Муани также интересен английскому «Манчестер Юнайтед».

​«Манчестер Юнайтед» выбрал нового форварда, но есть проблема

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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