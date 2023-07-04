​«Баварии» интересен грузинский футболист

Голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили оказался в шорт-листе «Баварии». Мюнхенский гранд вошёл в список клубов, которым интересен 22-летний грузин, о чём пишет в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что приоритетными для «Баварии» являются другие кандидаты, но Мамардашвили находится в списке.

Ранее слухи связывали Мамардашвили с «Интером», «Челси», «Тоттенхэмом» и ещё несколькими известными клубами.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Георгия Мамардашвили в 25 миллионов евро.