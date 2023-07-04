«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника

Японский полузащитник Даити Камада может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Италии. Как стало известно Inter News, агент футболиста предложил услуги игрока миланскому «Интеру» и «Роме».

Камада сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из франкфуртского «Айнтрахта». У японца истек срок действия трудового соглашения с немецким клубом. Ранее сообщалось об интересе «Милана» к Даити, однако руководство «россонери» медлит с оформлением сделки.

В прошедшем сезоне Камада принял участие в 47 поединках за «Айнтрахт», в которых отметился 16 забитыми мячами и семью голевыми передачами.