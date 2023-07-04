Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника

04 Июля 2023 • 08:18 Комментировать

Японский полузащитник Даити Камада может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Италии. Как стало известно Inter News, агент футболиста предложил услуги игрока миланскому «Интеру» и «Роме».

Камада сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из франкфуртского «Айнтрахта». У японца истек срок действия трудового соглашения с немецким клубом. Ранее сообщалось об интересе «Милана» к Даити, однако руководство «россонери» медлит с оформлением сделки.

В прошедшем сезоне Камада принял участие в 47 поединках за «Айнтрахт», в которых отметился 16 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» ведёт активные переговоры со звёздным форвардом АПЛ
08:18 · Германия. Бундеслига
«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника
01:14 · Германия. Бундеслига
Забитцер может продолжить карьеру в Турции слухи
03 Июля
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола
22:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кефрена Тюрама
21:52 · Германия. Бундеслига
Нмеча прокомментировал переход в новый клуб
21:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн решил, где хочет продолжить карьеру 1
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на защитника сборной Германии
20:54 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» подписала полузащитника «Вольфсбурга» официально
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от покупки Гравенберха, клуб сосредоточится на другом игроке
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за нидерландского защитника слухи
20:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на игрока «Ниццы» слухи
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гранит Джака близок к переходу в «Байер» 3 слухи
18:31 · Англия. Премьер-лига
Ааронсон согласился на переход в берлинский «Унион»
16:23 · Германия. Бундеслига
«Ланс» отверг третье предложение «РБ Лейпцига» по Опенда слухи
Все новости
Рекомендуем