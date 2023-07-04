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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе

04 Июля 2023 • 07:46 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может перебраться на родину. По сообщениям журналистов издания Le Parisien, в услугах игрока заинтересован «ПСЖ».

Парижский гранд подыскивает нового нападающего в связи с возможным уходом главной звезды атаки Килиана Мбаппе. 24-летний игрок отказался продлевать контракт с «ПСЖ», рассчитанный до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Коло-Муани провел 32 поединка за свой нынешний клуб. Форвард записал на свой счет 15 забитых мячей (два – с пенальти) и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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