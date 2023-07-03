Нмеча прокомментировал переход в новый клуб

Немецкий полузащитник Феликс Нмеча прокомментировал переход в новую команду.

«Это отличный клуб, за которым я слежу с детства. Счастлив быть частью этого клуба сейчас, готов помочь ему в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Я надеюсь, что фанаты дадут мне шанс показать себя», - цитирует игрока официальный сайт «Боруссии».

Напомним, что вечером 3 июля Нмеча официально усилил дортмундскую «Боруссию». Он перешёл из середняка Бундеслиги, «Вольфсбурга», в котором провёл два прошедших сезона. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 30 млн евро.

В минувшем сезоне «шмели» драматично уступили чемпионство в Германии и остановились на 1/8 финала в Лиге чемпионов, проиграв «Челси».