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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нмеча прокомментировал переход в новый клуб

03 Июля 2023 • 21:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
19.08 16:30

Немецкий полузащитник Феликс Нмеча прокомментировал переход в новую команду.

«Это отличный клуб, за которым я слежу с детства. Счастлив быть частью этого клуба сейчас, готов помочь ему в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Я надеюсь, что фанаты дадут мне шанс показать себя», - цитирует игрока официальный сайт «Боруссии».

Напомним, что вечером 3 июля Нмеча официально усилил дортмундскую «Боруссию». Он перешёл из середняка Бундеслиги, «Вольфсбурга», в котором провёл два прошедших сезона. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 30 млн евро.

В минувшем сезоне «шмели» драматично уступили чемпионство в Германии и остановились на 1/8 финала в Лиге чемпионов, проиграв «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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