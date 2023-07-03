Серебряный призёр минувшего чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечи. Официальный сайт «шмелей» сообщает, что 22-летний немецкий футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Выступать за новую команду молодой игрок будет под 8-м номером на спине.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 30 млн евро.

Нмеча провёл в «Вольфсбурге» два последних сезона. В сезоне минувшем футболист отметился тремя голами и шестью голевыми передачами. Сыграть новичок дортмундцев может как на позиции атакующего полузащитника, так и на левом фланге полузащиты.