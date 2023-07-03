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Дортмундская «Боруссия» подписала полузащитника «Вольфсбурга» официально

03 Июля 2023 • 20:54 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
19.08 16:30

Серебряный призёр минувшего чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечи. Официальный сайт «шмелей» сообщает, что 22-летний немецкий футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Выступать за новую команду молодой игрок будет под 8-м номером на спине.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 30 млн евро.

Нмеча провёл в «Вольфсбурге» два последних сезона. В сезоне минувшем футболист отметился тремя голами и шестью голевыми передачами. Сыграть новичок дортмундцев может как на позиции атакующего полузащитника, так и на левом фланге полузащиты.
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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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