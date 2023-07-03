22-летний полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, немецкий клуб уже связывался с представителями футболиста, и отмечается, что цена трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.

Контракт Тюрама с «Ниццей» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

На его счету одна игра за национальную сборную Франции.