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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на игрока «Ниццы» слухи

03 Июля 2023 • 20:04 Комментировать

22-летний полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, немецкий клуб уже связывался с представителями футболиста, и отмечается, что цена трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.

Контракт Тюрама с «Ниццей» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

На его счету одна игра за национальную сборную Франции. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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