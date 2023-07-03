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«Ланс» отверг третье предложение «РБ Лейпцига» по Опенде слухи

03 Июля 2023 • 16:23 Комментировать
Брест
...
Ланс
12.08 21:00

Руководство французского «Ланса» не планирует продажу бельгийского нападающего Луи Опенда.

По информации журналиста Саши Тавольери, серебряные призёры Лиги 1 отклонили уже третье предложение от «РБ Лейпцига». Сообщается, что «Ланс» по-прежнему требует не менее 40 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров французского чемпионата, в то время как «быки» не готовы платить более 30 миллионов евро, не включая бонусы.

Напомним, что в прошедшей кампании Опенда забил 21 гол в рамках Лиги 1. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 35 миллионов евро, сделав его самым подорожавшим игроком французского первенства по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 луи опенда
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