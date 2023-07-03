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«Боруссия» близка к трансферу за 30 миллионов евро

03 Июля 2023 • 10:54 Комментировать

Полузащитник Феликс Нмеча покидает «Вольфсбург» и переходит в другой немецкий клуб. По сведениям Ruhr Nachrichten, новым местом работы 24-летнего исполнителя станет дортмундская «Боруссия».

За трансфер игрока руководство «шмелей» заплатит 30 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусные выплаты. Контракт Нмечи с дортмундцами будет рассчитан до середины 2028 года.

За «волков» Феликс выступает с июля 2021 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках за «Вольфсбург», в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Феликс Нмеча
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