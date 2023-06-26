Игроки Бундеслиги выбрали Коло-Муани лучшим футболистом сезона

Футболисты Бундеслиги выбрали лучшего футболиста прошлого сезона. С результатом в 24,2% голосов победил Рандаль Коло-Муани, форвард «Айнтрахта». Он опередил Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд, а также игрока линии атаки «Вердера» Никласа Фюллькруга. Конкуренты Коло-Муани набрал 17,5% и 11,9% голосов соответственно, сообщает «Плеймейкер».

Также выбран и лучший тренер года в элитном дивизионе Германии. Вне конкуренции был Урс Фишер из «Униона», менее процента ему проиграл наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, что чемпионом Германии стала «Бавария», которая в последнем туре отобрала лидерство у «Боруссии» из Дортмунда.