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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда Джэ перейдёт в «Баварию»

02 Июля 2023 • 15:28 Комментировать

Защитник национальной сборной Южной Кореи и «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» завершает оформление трансфера.

Джэ присоединится к чемпиону Бундеслиги в ближайшие десять дней. Срок трудового соглашения защитника с «Баварией» будет рассчитан до середины 2028 года. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Ким Мин выступает за неаполитанский коллектив с июля прошлого года. В прошлом сезоне чемпионата Италии защитник сыграл 35 матчей, в которых забил два мяча и отдал два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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