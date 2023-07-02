Стало известно, когда Джэ перейдёт в «Баварию»

Защитник национальной сборной Южной Кореи и «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» завершает оформление трансфера.

Джэ присоединится к чемпиону Бундеслиги в ближайшие десять дней. Срок трудового соглашения защитника с «Баварией» будет рассчитан до середины 2028 года. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Ким Мин выступает за неаполитанский коллектив с июля прошлого года. В прошлом сезоне чемпионата Италии защитник сыграл 35 матчей, в которых забил два мяча и отдал два результативных паса.