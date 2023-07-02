Полузащитник Амин Арит перебрался из «Шальке» в «Марсель» на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба на официальном сайте.

После два сезона марокканский хавбек провел в «Марселе» на правах аренды. Отмечается, что бронзовый призер минувшего розыгрыша Лиги 1 активировал опцию выкупа Арита, заплатив немецкой команде пять миллионов евро.

В прошедшей кампании 26-летний футболист сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и отдал три голевых паса. Стоит отметить, что Арит не играл с ноября прошлого года из-за разрыва крестообразных связок.