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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» нацелился на форварда «Лиона»

02 Июля 2023 • 07:40 Комментировать

20-летний форвард «Лиона» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в немецком чемпионате. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах нападающего заинтересован «РБ Лейпциг».

Помимо «быков» в подписании футболиста молодежной сборной Франции заинтересован «Лион». В свою очередь «Лион» не горит желанием расставаться с перспективным игроком.

В прошедшем сезоне Баркола поучаствовал в 31 поединке Лиги 1 и Кубке страны, записав на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. В настоящий момент Брэдли защищает цвета своей страны на молодежном чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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