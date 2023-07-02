«РБ Лейпциг» нацелился на форварда «Лиона»

20-летний форвард «Лиона» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в немецком чемпионате. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах нападающего заинтересован «РБ Лейпциг».

Помимо «быков» в подписании футболиста молодежной сборной Франции заинтересован «Лион». В свою очередь «Лион» не горит желанием расставаться с перспективным игроком.

В прошедшем сезоне Баркола поучаствовал в 31 поединке Лиги 1 и Кубке страны, записав на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. В настоящий момент Брэдли защищает цвета своей страны на молодежном чемпионате Европы.