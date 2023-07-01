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Чемпионат Германии. Бундеслига

Густаво покинул «Аль-Наср» официально

01 Июля 2023 • 20:33 Комментировать

Известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» Луис Густаво больше не является одноклубником Криштиану Роналду – хавбек покинул саудовский «Аль-Наср», сообщает клубная пресс-служба.

35-летний опорник из Бразилии выступал за саудовский клуб на протяжении минувшего сезона. Ранее футболист был известен как игрок центра поля «Хоффенхайма», «Баварии», «Вольфсбурга», «Марселя» и «Фенербахче». С 2011 по 2016 годы вызывался в сборную Бразилии.

На данный момент Transfermarkt оценивает бразильца всего в 800 тыс. евро.

Напомним, что к переходу в «Аль-Наср» сейчас максимально близок ещё один полузащитник, известный по выступлениям в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Луис Густаво
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