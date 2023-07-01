Известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» Луис Густаво больше не является одноклубником Криштиану Роналду – хавбек покинул саудовский «Аль-Наср», сообщает клубная пресс-служба.

35-летний опорник из Бразилии выступал за саудовский клуб на протяжении минувшего сезона. Ранее футболист был известен как игрок центра поля «Хоффенхайма», «Баварии», «Вольфсбурга», «Марселя» и «Фенербахче». С 2011 по 2016 годы вызывался в сборную Бразилии.

На данный момент Transfermarkt оценивает бразильца всего в 800 тыс. евро.

Напомним, что к переходу в «Аль-Наср» сейчас максимально близок ещё один полузащитник, известный по выступлениям в Европе.