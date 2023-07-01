На Ловро Майера претендуют два клуба Бундеслиги

Два клуба Бундеслиги проявляют интерес к хорватскому полузащитнику «Ренна» Ловро Майеру, сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо. Первый – это леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо, второй – «Вольфсбург». По информации инсайдера, оба немецких клуба уже в начальной стадии переговоров с игроком.

Напомним, что помимо «Ренна» Майер является игроком национальной сборной Хорватии. На чемпионате мира 2022 в Катаре игрок стал бронзовым призёром турнира вместе с «шашечными».

«Байер» и «Вольфсбург» в минувшем сезоне Бундеслиги заняли шестое и восьмое места соответственно.

Контракт Майера с «Ренном» действует ещё четыре года.

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