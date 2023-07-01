Звезда «Баварии» Дэвис выбрал новый клуб

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как стало известно журналистам Bild, канадский футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Королевский» клуб тоже заинтересован в переходе игрока. Сделка может быть оформлена следующим летом, когда у Альфонсо останется лишь год по контракту с «Баварией». Мадридцы рассчитывают, что в связи с этим трансферный ценник Дэвиса упадет.

22-летний защитник выступает за «Баварию» с января 2019 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.