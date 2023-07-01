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Звезда «Баварии» Дэвис выбрал новый клуб

01 Июля 2023 • 14:04 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как стало известно журналистам Bild, канадский футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Королевский» клуб тоже заинтересован в переходе игрока. Сделка может быть оформлена следующим летом, когда у Альфонсо останется лишь год по контракту с «Баварией». Мадридцы рассчитывают, что в связи с этим трансферный ценник Дэвиса упадет.

22-летний защитник выступает за «Баварию» с января 2019 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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