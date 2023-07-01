Бывший форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам стал игроком «Интера». Об этом миланский клуб сообщил на своём официальном сайте. О подробностях сделки говорить на стали.

25-летний нападающий выступал за «Боруссию» с 2019 года. За это время он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, забил 44 гола и стал автором 29 ассистов. Он покинул немецкий клуб на правах свободного агента. Трансферная стоимость француза оценивается в 32 млн евро.

По итогам минувшего сезона «Боруссия» заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Интер» финишировал на третьей позиции в Серии А.