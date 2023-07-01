«Бавария» получила предложение по Гравенберху

Нидерландский полузащитник Райан Гравенберх, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», может сменить чемпионат Германии на итальянскую Серию А. Как стало известно Bayern & Germany, в услугах хавбека заинтересован «Милан».

Руководство «россонери» уже вступило в переговоры с представителями немецкого гранда и сделало предложение по трансферу игрока. «Бавария» пока не дала ответа «Милану», взяв время на раздумья.

Райан перешел в «Баварию» летом 2022 года. С ним было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.