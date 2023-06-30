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Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд покинул «Баварию» официально

30 Июня 2023 • 18:39 Комментировать

«Бавария» объявила о прекращении сотрудничества с защитником Дэйли Блиндом. Об этом мюнхенцы сообщили на своем официальном сайте.

33-летний нидерландский футболист пополнил состав «Баварии» минувшей зимой. В составе команды он принял участие лишь в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, завоевав трофей 11-й раз подряд.

Ранее в СМИ сообщалось, что Блинд ведет переговоры с испанской «Жироной», которая финишировала в прошедшей кампании на десятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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Бавария Дэйли Блинд трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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