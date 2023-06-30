«Бавария» объявила о прекращении сотрудничества с защитником Дэйли Блиндом. Об этом мюнхенцы сообщили на своем официальном сайте.

33-летний нидерландский футболист пополнил состав «Баварии» минувшей зимой. В составе команды он принял участие лишь в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, завоевав трофей 11-й раз подряд.

Ранее в СМИ сообщалось, что Блинд ведет переговоры с испанской «Жироной», которая финишировала в прошедшей кампании на десятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.