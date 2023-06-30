Гаджиев объяснил, почему нельзя ужесточать лимит на легионеров

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев, поработавший в «Анжи» и «Крыльях Советов», высказался касательно лимита на иностранных футболистов в российском футболе.

«Ужесточение лимита не приведет ни к чему хорошему. Если к нам в Дагестан приедут борцы со всего мира, наши все равно выиграют. Система работает с детства. Тренировки и соревнования - путь к успеху», - передает слова Гаджиева Legalbet.

Стоит отметить, что с сезона-2022/2023 РФС установил требования для клубов Премьер-лиги, что в заявку может быть включено не более 13 иностранных игроков, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми.