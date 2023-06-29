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​Трансфер Эдсона Альвареса в «Боруссию» сорвался

29 Июня 2023 • 18:32 Комментировать

Трансфер полузащитника Эдсона Альвареса из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию» сорвался. Об этом на своих страницах рассказывает De Telegraaf. В немецком клубе посчитали трансфер Альвареса слишком дорогим.

Напомним, что 25-летнего Альвареса «Боруссия» рассматривала как замену для Джуда Беллингема. Последний, как известно, в летнее трансферное окно перебрался в мадридский «Реал».

За «Аякс» Эдсон Альварес выступает с лета 2019 года. За это время мексиканец провёл 147 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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