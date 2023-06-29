Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн пытался уговорить форварда Маркуса Тюрама, чтобы тот стал его одноклубником.

По сообщениям Diario AS, французский игрок «Атлетико» хотел, чтобы его соотечественник выступал вместе с ним за «матрасников», однако Тюрам принял решение перейти в «Интер». Отмечается, что бывший игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» побоялся высокой конкуренции в «Атлетико».

В предыдущем сезоне 25-летний Тюрам принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и записал на свой счет семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 32 млн евро.