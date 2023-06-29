«ПСЖ» подписал защитника «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес продолжит карьеру в «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали все условия сделки. Сообщается, что трансфер обойдётся французской команде в сумму около 48-50 миллионов евро.

Эрнандес уже находится в Париже и готовится завершить свой трансфер в ближайшее время. Личные условия были согласованы ещё несколько недель назад. Люка согласился на предложение «ПСЖ», так как оно было заметно лучше предложения «Баварии» по новому контракту.

У Эрнандеса оставался всего год по контракту с мюнхенцами. Большую часть прошлого сезона француз пропустил из-за травмы.