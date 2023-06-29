Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» интересуется защитником «Фейеноорда»

29 Июня 2023 • 12:33 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
06.08 21:00

Руководство «РБ Лейпциг» изучает возможность подписания нидерландского защитника «Фейеноорда» Лютсарела Гертрёйды.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «быков» отправили официальное предложение нынешнему клубу игрока нидерландской сборной. Сообщается, что переговоры продвигаются активно из-за желания «РБ Лейпцига» завершить сделку с Фабио Карвалью в ближайшее время. После этого немецкий клуб сможет сфокусироваться на трансфере Гертрёйды, несмотря на связи футболиста с «Барселоной».

Напомним, что в прошедшем сезоне Лютсарел Гертрёйда выиграл чемпионат Нидерландов в футболке «Фейеноорда», проведя 30 матчей в рамках чемпионата и забив три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Лютсарел Гертрёйда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕЙЕНООРД ПСВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:33 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» интересуется защитником «Фейеноорда»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Карвалью прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед трансфером в «РБ Лейпциг»
08:39 · Германия. Бундеслига
Забитцер может перейти в команду Моуринью
08:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет купить рекордсмена «Реала»
01:21 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ согласился перейти в «Баварию»
28 Июня
23:54 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Кейн не перейдёт в «Баварию», он строит новый дом в Лондоне»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Два клуба из Бундеслиги и АПЛ включились в борьбу за Госенса
22:56 · Германия. Бундеслига
Упамекано сменил агента, игрок может покинуть «Баварию» в следующем году
22:43 · Германия. Бундеслига
Шутало перейдёт в «РБ Лейпциг» в случае ухода Гвардиола слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Вольфсбургом» по ван де Вену
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует за Люка Эрнандеса 45 миллионов евро
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на Собослаи
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» улучшит предложение по Кейну – названа сумма
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» активно работает над трансфером Гвардиола 2
12:50 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу, зная о проблемах «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем