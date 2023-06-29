«РБ Лейпциг» интересуется защитником «Фейеноорда»

Руководство «РБ Лейпциг» изучает возможность подписания нидерландского защитника «Фейеноорда» Лютсарела Гертрёйды.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «быков» отправили официальное предложение нынешнему клубу игрока нидерландской сборной. Сообщается, что переговоры продвигаются активно из-за желания «РБ Лейпцига» завершить сделку с Фабио Карвалью в ближайшее время. После этого немецкий клуб сможет сфокусироваться на трансфере Гертрёйды, несмотря на связи футболиста с «Барселоной».

Напомним, что в прошедшем сезоне Лютсарел Гертрёйда выиграл чемпионат Нидерландов в футболке «Фейеноорда», проведя 30 матчей в рамках чемпионата и забив три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.