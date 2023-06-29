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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» хочет купить рекордсмена «Реала»

29 Июня 2023 • 08:19 Комментировать

21-летний полузащитник мадридского «Реала» Серхио Аррибас имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в услугах хавбека заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» готовы обсудить переход игрока в текущее трансферное окно.

Стоит отметить, что Аррибас является рекордсменом «Реала». Серхио – самый молодой футболист «сливочных», забивший гол на клубном чемпионате мира.

Контракт Аррибаса с мадридцами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Серхио Аррибас
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