«Бавария» требует за Люка Эрнандеса 45 миллионов евро

«Бавария» готова отпустить своего защитника Люка Эрнандеса за 45 миллионов евро в французский «ПСЖ». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы до сих пор ждут предложений от парижан.

«ПСЖ» ранее согласовал с Эрнандесом личные условия контракта, но официальный предложений «Баварии» пока не делал. У Люка остаётся год по контракту с мюнхенцами, поэтому парижане могут попросить снизить запрашиваемый ценник.

Напомним, Эрнандес по ходу прошлого сезона вёл переговоры о новом контракте с «Баварией» и почти согласился на сделку, но затем на горизонте появился «ПСЖ», который предложил более выгодные условия.