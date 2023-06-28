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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» требует за Люка Эрнандеса 45 миллионов евро

28 Июня 2023 • 14:57 Комментировать

«Бавария» готова отпустить своего защитника Люка Эрнандеса за 45 миллионов евро в французский «ПСЖ». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы до сих пор ждут предложений от парижан.

«ПСЖ» ранее согласовал с Эрнандесом личные условия контракта, но официальный предложений «Баварии» пока не делал. У Люка остаётся год по контракту с мюнхенцами, поэтому парижане могут попросить снизить запрашиваемый ценник.

Напомним, Эрнандес по ходу прошлого сезона вёл переговоры о новом контракте с «Баварией» и почти согласился на сделку, но затем на горизонте появился «ПСЖ», который предложил более выгодные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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