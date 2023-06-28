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​«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу, зная о проблемах «Барселоны» слухи

28 Июня 2023 • 12:50 Комментировать

«Бавария» по-прежнему держит на радаре полузащитника Френки де Йонга. Как сообщает 90min, мюнхенский клуб наводил справки о доступности нидерландского футболиста на летнем трансферном рынке.

Отмечается, что «Бавария» знает о продолжающихся финансовых проблемах «Барселоны». Эти проблемы могут поспособствовать трансферу де Йонга. При этом сам футболист не раз публично говорил о желании продолжать играть за каталонский клуб.

Также де Йонг интересен «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться с 26-летним Френки в обозримом будущем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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