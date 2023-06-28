«Бавария» по-прежнему держит на радаре полузащитника Френки де Йонга. Как сообщает 90min, мюнхенский клуб наводил справки о доступности нидерландского футболиста на летнем трансферном рынке.

Отмечается, что «Бавария» знает о продолжающихся финансовых проблемах «Барселоны». Эти проблемы могут поспособствовать трансферу де Йонга. При этом сам футболист не раз публично говорил о желании продолжать играть за каталонский клуб.

Также де Йонг интересен «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться с 26-летним Френки в обозримом будущем.