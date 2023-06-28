Руководство сборной Германии считает Нагельсманна единственным тренером, которым можно заменить Флика

Руководство сборной Германии задумывается над сменой тренера за год до начала домашнего чемпионата Европы. По информации от Sport Bild, «бундестим» считает единственным достойным кандидатом на замену Хансу-Дитареу Флика другого бывшего тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, одна часть руководителей сборной Германии призывает не терять время и пригласить Нагельсманна, пока он остаётся без работы. Другая же часть верхушки сомневается, что у Юлиана есть достаточно опыта и авторитета.

Напомним, сборная Германии под руководством Флика не выиграла ни одного из трёх последних товарищеских матчей. Также команда вылетела с чемпионата мира в Катаре на стадии группового этапа.