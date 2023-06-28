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Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство сборной Германии считает Нагельсманна единственным тренером, которым можно заменить Флика

28 Июня 2023 • 10:53 Комментировать

Руководство сборной Германии задумывается над сменой тренера за год до начала домашнего чемпионата Европы. По информации от Sport Bild, «бундестим» считает единственным достойным кандидатом на замену Хансу-Дитареу Флика другого бывшего тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, одна часть руководителей сборной Германии призывает не терять время и пригласить Нагельсманна, пока он остаётся без работы. Другая же часть верхушки сомневается, что у Юлиана есть достаточно опыта и авторитета.

Напомним, сборная Германии под руководством Флика не выиграла ни одного из трёх последних товарищеских матчей. Также команда вылетела с чемпионата мира в Катаре на стадии группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн
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