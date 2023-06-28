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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане впервые высказался о драке с Сане

28 Июня 2023 • 10:51 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане впервые дал комментарий относительно драки с одноклубником Лероем Сане.

«Такое может случиться. Но мы смогли решить эту небольшую проблему. Иногда хорошо решать разногласия, но не таким способом. Теперь все позади. Мы будем продолжать вместе бороться, чтобы помочь клубу добиться успеха в следующем сезоне», - передает слова сенегальского нападающего таблоид Daily Mail.

Напомним, что Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Садио провел 25 матчей в Бундеслиге, записав на свой счет семь голов и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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